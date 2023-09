Japão iniciará segundo despejo de água de Fukushima na semana que vem

A China proibiu as importações de produtos marinhos japoneses após o primeiro despejo, apesar de Tóquio, com a aprovação do órgão regulador da ONU, insistir que a operação não representa riscos.

No primeiro despejo, que terminou em 11 de setembro, cerca de 7.800 toneladas de água foram liberadas no Oceano Pacífico do 1,34 milhão de toneladas previstas, o equivalente à capacidade de mais de 500 piscinas olímpicas.

A TEPCO afirma que a água tratada não contém elementos radioativos, exceto o trítio, que está em níveis seguros.

O despejo, que deve continuar por décadas, visa liberar espaço para eventualmente remover o combustível radioativo e os escombros dos reatores danificados.

"Como foi o caso no primeiro despejo, continuaremos monitorando os níveis de trítio. Continuaremos informando o público de maneira fácil de entender e baseada em evidências científicas", disse Akira Ono, chefe da TEPCO, à imprensa nesta quinta-feira.

A China acusou o Japão de usar o oceano como um "aterro sanitário", uma versão apoiada recentemente pelas Ilhas Salomão, uma pequena nação do Pacífico que estreitou laços com Pequim.