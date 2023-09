Jonathan Anderson comemora dez anos na Loewe com desfile que une tradição e futuro

Em seguida, uma jovem magra com calças justíssimas quase até o peito remetia ao traje de um toureiro.

A Loewe é uma marca de luxo espanhola (atualmente integrada ao grupo francês LVMH), que fez das peles e dos artigos de hipismo e cavalaria sua especialidade por gerações.

"Tenho a sensação de que foi como uma viagem de dez anos", explicou Anderson à imprensa, ao resumir sua colaboração com a marca.

"O que desfrutei nesse processo foi como criar uma atitude dentro de uma marca. Penso que cheguei a um ponto em que entendo essa atitude, com as bolsas, com as coleções femininas e masculinas", acrescentou.

Anderson vem polindo as fronteiras entre os gêneros e seus desfiles costumam apresentar peças unissex.

O couro continua sendo o DNA da Loewe, mas Anderson aprendeu a brincar com ele, como no casaco longo combinando com a bolsa enorme. Como se fosse descaso, uma das abas do casaco vem inserida dentro da bolsa, deixando de fora as nádegas da modelo.