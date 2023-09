Lula faz pausa em agenda intensa para se submeter a cirurgia no quadril

Mas, o presidente decidiu adiar a cirurgia, temendo - segundo ele próprio admitiu - passar uma imagem de fragilidade. Ao contrário, assumiu o comando de uma diplomacia hiperativa e deu a volta ao mundo para se reunir com líderes estrangeiros e participar de encontros multilaterais.

Internamente, manteve o mesmo ritmo: visitou vários estados do país, discursou e participou semanalmente de seu programa, "Conversa com o Presidente", transmitido nas redes sociais.

Nas próximas semanas, provavelmente terá que caminhar com ajuda de um andador, embora tenha dito que por conselho de seu fotógrafo oficial, não aparecerá em público usando o acessório.

"Você não vai me ver de andador, não vai me ver de muleta, vão me ver sempre bonito, como se não tivesse sido operado", afirmou, em meio a risos, na terça-feira.

Ex-fumante, Lula foi diagnosticado em 2011 com câncer de laringe, do qual teve remissão total no ano seguinte, após se submeter a rádio e quimioterapia.

Em março passado, precisou adiar uma viagem à China por causa de uma pneumonia.