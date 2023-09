Mais 7.000 trabalhadores se juntam à greve do sindicato UAW, do setor automotivo nos EUA

O líder sindical especificou que não haverá prorrogação da greve na Stellantis, devido a "avanços significativos" em vários pontos em discussão. Ele mencionou um mecanismo de reajuste salarial com base no custo de vida e o direito à greve, em caso de fechamento de fábricas, ou remanejamento da produção por parte do fabricante.

"Estamos entusiasmados em ver este impulso na Stellantis", disse o líder do poderoso sindicato.

Na semana passada, o UAW saudou avanços significativos com a Ford.

Mas o vento parece ter mudado, e o presidente do UAW criticou a Ford, publicamente, esta semana por ter suspendido, na segunda-feira, a construção de uma fábrica de baterias em Michigan, considerada um grande projeto pela empresa.

Esta semana, os trabalhadores em greve receberam apoio do presidente Joe Biden, que foi a um centro de distribuição de autopeças da GM em Belleville, subúrbio de Detroit, na terça-feira.