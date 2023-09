Mais de 40 mortos no Paquistão em ataque contra celebração religiosa

"Uma procissão com centenas de pessoas deixou a mesquita de Medina e, ao chegar à estrada Al Falah, foi alvo de um atentado suicida", disse Abdul Razzaq Sasoli, alto funcionário do distrito de Mastung.

Os hospitais locais ficaram sobrecarregados com o número de feridos e as autoridades provinciais usaram as redes sociais para fazer um apelo aos doadores de sangue.

"Confirmamos ao menos 45 mortos e 70 feridos na explosão", declarou à AFP Zubair Jamali, ministro do Interior da província.

Um policial distrital informou um número um pouco menor.

"Posso confirmar que o número de mortos atualmente é de pelo menos 42 pessoas e que mais de 65 pessoas ficaram feridas", disse Shoaib Masood à AFP.

Todos os anos, mesquitas e edifícios governamentais são decorados com luzes e procissões são organizadas para marcar o nascimento do principal profeta do islã.