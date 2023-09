Morte de modelo argentina retoma debate sobre beleza cirúrgica

O presidente da Sociedade Argentina de Cirurgia Plástica, Estética e Reparadora, Edgardo Bisquert, estima um aumento de 20% nos últimos cinco anos.

"O país se tornou mais acessível, devido ao câmbio, para muitos pacientes vindos do estrangeiro", disse esse especialista à AFP, que menciona a experiência da pandemia e das redes sociais como gatilhos para cirurgias.

"Muita gente durante a pandemia viveu conectada ao celular e se olhava muito mais no espelho. Por sua vez, as redes sociais, com os famosos filtros que transformam uma pessoa sem cirurgia, provocam uma vontade de se parecer com aquela imagem", afirmou.

Bisquert convida os pacientes a estudarem cuidadosamente o especialista que fará o procedimento.

"Você aprende a operar em três meses e se aperfeiçoa em alguns anos. Mas aprender a dizer não leva 30 anos", descreveu o cirurgião plástico Maximiliano Gil Miranda, que lembra que alguns pacientes mostram-lhe fotos retocadas como modelo do que desejam.

"É uma especialidade muito rentável. Diz-se não a um procedimento e custa US$ 1.500, ou US$ 2.000 a menos", completou, alertando para o "excesso de oferta de cirurgias estéticas" por parte de médicos não preparados para isso.