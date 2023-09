MP faz buscas na sede do tribunal eleitoral da Guatemala

Em 12 de setembro, o MP fez buscas nas instalações onde são guardadas as cédulas de votação das eleições de 25 junho e do segundo turno presidencial de 20 de agosto, após receber uma denúncia de um cidadão por supostas anomalias no processo eleitoral.

Essa operação e a desta sexta-feira foram determinadas pelo procurador Rafael Curruchiche, que orquestrou diversas ações contra o tribunal eleitoral e o partido Semilla (Semente, em português) de Arévalo, o que foi alvo de questionamentos na Guatemala e no exterior.

Durante as buscas, o edifício anexo do Tribunal Supremo Eleitoral (TSE), situado no centro histórico da Cidade da Guatemala, foi cercado por dezenas de policiais.

As operações foram apoiadas pela procuradora-geral, Consuelo Porras, que foi incluída pelos Estados Unidos, junto com Curruchiche, em uma lista de personagens "corruptos" e "antidemocráticos" da América Central.

- 'Os golpistas insistem!' -