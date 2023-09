MP pede prisão para soldados da RD Congo por repressão mortal de protesto

O Ministério Público pediu, nesta sexta-feira (29), penas de entre dez anos e prisão perpétua contra seis militares da República Democrática do Congo pela repressão de uma manifestação que deixou 57 mortos no leste do país.

Em 30 de agosto, as forças armadas impediram uma manifestação de uma seita religiosa na cidade de Goma contra a presença das tropas de paz da ONU. Na repressão, pelo menos 57 pessoas morreram, segundo o último balanço oficial.

O MP pediu prisão perpétua no tribunal militar da região do Kivu do Norte para o coronel Mike Mikombe, comandante da Guarda Republicana em Goma, dez anos de prisão para dois acusados e 20 para os outros três.