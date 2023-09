Nagorno-Karabakh conta seus mortos após fuga de armênios

- Memórias queimadas -

As autoridades da república, conhecida pelos armênios como Artsakh, decretaram, na quinta-feira, a autodissolução a partir de 1º de janeiro. O anúncio foi recebido com dor na República da Armênia, onde um apresentador de televisão começou a chorar ao ler a notícia, uma imagem que se tornou viral no país.

Em poucos dias, 88.780 pessoas, ou seja, quase 75% dos 120.000 habitantes do território, abandonaram suas casas, segundo o balanço mais recente publicado por Ierevan.

Os armênios de Nagorno-Karabakh temem retaliações por parte do Azerbaijão, que com esta vitória militar recuperará efetivamente o território que escapou ao seu controle durante três décadas.

Nagorno-Karabakh, de maioria armênia e cristã, separou-se do Azerbaijão, de maioria muçulmana, durante a desintegração da União Soviética.

Desde então, os armênios do enclave, que contaram com o apoio de Ierevan, permaneceram em confronto com o governo do Azerbaijão, contra o qual travaram duas guerras, uma de 1988 a 1994 e a segunda em 2020, quando perderam vários territórios.