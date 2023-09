Nova York fica inundada e parcialmente paralisada após chuvas torrenciais

Em um e-mail enviado a seus eleitores, a representante (deputada) democrata de Nova York, Alexandria Ocasio-Cortez, disse que entre 50 mm e 120 mm de chuva caíram nos bairros de Manhattan, Queens e Brooklyn, com entre 25 mm e 70 mm ainda esperados, dependendo das áreas.

De acordo com o Serviço Meteorológico dos Estados Unidos, as fortes chuvas são causadas por um sistema de baixa pressão que se estende ao longo da costa do Atlântico médio e atrai ar úmido do oceano, "produzindo áreas de fortes chuvas nas regiões do norte e do leste".

Em setembro de 2021, o furacão Ida matou 13 pessoas apenas na cidade de Nova York, a maioria presas no porão de casas antigas transformadas em apartamentos em uma cidade que atravessava uma grave crise imobiliária.

arb/rle/dg/db/tt/mvv