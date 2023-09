NSYNC lança nova música após 20 anos

A nova faixa evoca o estilo 'dance pop' do final dos anos 1990/início dos anos 2000, que trouxe muito sucesso ao NSYNC, especialmente com "Tearin' Up My Heart".

"Better Place" é a primeira música da banda desde seu último álbum, "Celebrity", de 2001.

No ano seguinte, Timberlake anunciou que iria seguir uma carreira solo, antes da banda dizer oficialmente "Bye Bye Bye" em 2007.

Timberlake, de 42 anos, compôs a música dos dois primeiros filmes "Trolls" e sua canção, "Can't Stop the Feeling!", lhe rendeu uma indicação ao Oscar em 2017.

mdo/rle/ube/tm/db/aa/mvv