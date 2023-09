Número de mortos em explosão de depósito em Nagorno-Karabakh sobe para 170

A explosão aconteceu poucos dias após o anúncio da rendição das forças separatistas armênias neste território montanhoso do Cáucaso, consequência de uma ofensiva relâmpago do Azerbaijão.

A rendição provocou um êxodo de dezenas de milhares de civis armênios que moravam no enclave, que fica dentro das fronteiras internacionais do Azerbaijão e foi cenário de duas guerras, uma no início da década de 1990 e outra em 2020.

A explosão aconteceu quando os refugiados tomaram o depósito para utilizar o combustível em sua fuga pela rodovia para a Armênia.

bur/alf/avl/mar/fp

© Agence France-Presse