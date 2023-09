ONU enviará sua primeira missão humanitária a Nagorno-Karabakh em 30 anos

A equipe de cerca de dez pessoas, liderada por funcionários do Escritório de Assuntos Humanitários das Nações Unidas (OCHA), "buscará avaliar a situação no terreno e identificar as necessidades humanitárias, tanto para as pessoas que permanecem como para as que se deslocam".

"Temos que lembrar a necessidade de todos respeitarem o direito internacional, em particular os direitos humanos", acrescentou.

Nesta sexta, a União Europeia reivindicou que uma missão das Nações Unidas se desloque para Nagorno-Karabakh "nos próximos dias", ante ao "êxodo em massa" de armênios que fogem deste enclave após a operação militar no Azerbaijão.

Dujarric também explicou que a ONU está trabalhando com o governo armênio para enfrentar esse fluxo de refugiados que atravessam a fronteira.

"Equipes do Alto Comissariado para os Refugiados estão na fronteira desde o primeiro dia, em que chegou o primeiro grupo de refugiados exaustos, assustados e preocupados com o futuro", completou.

Em particular, o Acnur presta assistência com equipes técnicas para permitir o registro de refugiados.