ONU: número de migrantes mortos e desaparecidos no Mediterrâneo triplicou no verão

O número de migrantes que morreram ou despareceram quando tentavam atravessar o Mediterrâneo no verão (hemisfério norte, verão no Brasil) triplicou na comparação com o mesmo período do ano passado, informou a ONU.

Entre junho e agosto, ao menos 990 pessoas morreram ou desapareceram na perigosa rota do Mediterrâneo central, que liga África e Europa, contra 334 nos mesmos meses de 2022, afirmou o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

A agência da ONU não informou quantas crianças morreram na tentativa de atravessar o Mediterrâneo, mas explicou que 11.600 menores de idade não acompanhados estão entre os migrantes que tentaram chegar à Itália pelo mar entre janeiro e setembro, número 60% maior que o registrado nos primeiros nove meses de 2022.