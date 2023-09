Putin pede a ex-auxiliar de Prigozhin para coordenar formação de voluntários

Os homens do grupo Wagner liderados por Prigozhin estiveram na linha de frente no leste da Ucrânia, em particular na batalha pelo controle da cidade de Bakhmut, capturada pelos russos em maio, após quase um ano de combates violentos.

Depois de virar um rival do presidente russo com a tentativa de motim armado, Prigozhin e vários colaboradores morreram na queda de seu avião privado durante uma viagem entre Moscou e São Petersburgo no final de agosto.

