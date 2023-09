Relatoria da ONU denuncia detenções arbitrárias de migrantes no México

"Descobrimos que um número significativo de migrantes são retidos além do limite de 36 horas estabelecido pela Constituição, o que aumenta o risco de incorrer em detenção arbitrária", acrescentou a relatora, segundo quem os enviados da ONU também observaram "menores de 18 anos, alguns de apenas 10 anos, retidos nessas áreas compartilhadas, apesar das reformas legais contra a prisão de crianças migrantes" realizadas no México.

- Subornos -

Nos centros de detenção, os migrantes também "enfrentam restrições de movimento, uma vez que portas metálicas com fechaduras separam as salas de estar dos espaços ao ar livre", ressaltou a enviada. Essas limitações causaram uma tragédia em março, quando 40 pessoas morreram em um incêndio no centro migratório de Ciudad Juárez, na fronteira com o Texas.

Os relatores também constataram "relatos frequentes de suborno", segundo os quais funcionários diziam aos migrantes que, "se pagassem, poderiam seguir seu caminho. Caso contrário, seriam detidos", detalhou à AFP Matthew Gillett, integrante do Grupo de Trabalho.