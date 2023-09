Suprema Corte dos EUA analisará leis de Flórida e Texas sobre redes sociais

"Este é um princípio fundamental da democracia, e estamos felizes que a Suprema Corte o tenha reconhecido", acrescentou.

As leis do Texas e da Flórida entraram em vigor no momento em que Washington luta para atualizar as leis federais que regem a vida on-line, e os estados estabelecem cada vez mais as suas próprias regras.

"As grandes plataformas de redes sociais são o novo espaço público para comunicação, protesto, discurso e expressão, mas isso não as torna necessariamente um fórum público regulamentado pelo governo", disse o professor Roy S. Gutterman, do Centro Tully para a Liberdade de Expressão, da Universidade de Syracuse.

