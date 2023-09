As consequências de um 'shutdown' nos Estados Unidos

A iminente paralisação dos serviços públicos nos Estados Unidos afetará muitas áreas, dos funcionários públicos que não receberão salários aos cortes nos programas de ajuda alimentar, passando por atrasos em voos, com uma profundidade que variará de acordo com a duração do "shutdown".

- Funcionários e militares sem salários -

Quase 1,5 milhão de funcionários públicos federais e dois milhões de militares não receberão salários durante o "shutdown", segundo o Escritório de Gestão e Orçamento (OMB) da Casa Branca.