Ativista dos direitos dos animais invade desfile da Hermès em Paris

As modelos terminaram o desfile exibindo fotos de rostos envelhecidos que deixaram cair no chão. As fotos eram dos próprios rostos das jovens modelos, envelhecidos digitalmente.

"Penso que é uma imagem que não estamos muito acostumados a ver e que foi muito chocante para elas. Muitas começaram a chorar quando se viram, porque pareciam com suas mães. Foi emocionante", explicou.

jz-neo/js/mvv

© Agence France-Presse