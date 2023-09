Lula se encontra 'estável' após operação do quadril

Mas o presidente terá que suspender sua intensa agenda de viagens: ele ficará em Brasília durante pelo menos quatro semanas, ainda que pretenda "trabalhar normalmente" durante sua recuperação.

Seu médico, Roberto Kalil Filho, garantiu, no entanto, que está certo de que Lula irá se recuperar a tempo de participar da Conferência das Nações Unidas sobre o Clima - COP28 -, que ocorrerá em Dubai no final de novembro.

Trata-se de uma cúpula importante para o presidente, que se posiciona como defensor do meio ambiente e prometeu erradicar o desmatamento na Amazônia até 2030.

A cirurgia, que consistiu na colocação de uma prótese no quadril para aliviar as dores provocadas por uma artrose, durou pouco mais de uma hora.

Após colocarem a prótese híbrida, os médicos "aproveitaram a boa resposta de Lula à anestesia" para realizar uma pequena cirurgia estética de correção nas pálpebras.

No início da semana, Lula havia dito que estava "muito otimista" sobre a cirurgia, com a esperança de finalmente acabar com as dores que sofria há mais de um ano e o deixavam de "mau humor".