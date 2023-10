Manifestação apoia presidente do Chile após queda nas pesquisas

"O Chile é um país que está crescendo. Graças a este presidente, estão sendo feitas mudanças importantes para a sociedade, então nada mais [resta] que apoiar o presidente", disse à AFP Marianela Sáez.

"A dignidade do cargo consiste em estar junto do povo e com o povo", disse Boric, após sair para falar em um balcão do Palácio La Moneda com as pessoas que o aguardavam, agitando bandeiras.

"Conscientes de que falta muito para avançar, estamos orgulhosos do que temos avançado até agora", acrescentou.

Outro grupo de manifestantes, de opositores ao presidente, se reuniu pacificamente na Praça da Aviação, em Santiago, com cartazes pedindo "Renuncie, Boric", "Fora Boric, já".

As pesquisas mostram uma desaprovação em torno de 65%-60% ao presidente, o mais jovem do Chile, com 37 anos.

O apoio se manteve constante em um nível de 30% um ano e meio após ter assumido o poder.