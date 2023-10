Milhares de migrantes ficam bloqueados no norte e sul do México

Milhares de migrantes que tentam chegar à fronteira com os Estados Unidos estavam bloqueados no norte do México neste sábado (30), depois que os trens em que viajavam pararam repentinamente.

Cerca de 1.800 pessoas, em sua maioria venezuelanos e centro-americanos, tiveram que suportar as condições adversas do deserto no estado de Chihuahua (norte), pois o trem de carga em que embarcaram ficou parado por quase 24 horas sem motivo aparente no município de Ahumada.

"À noite, o frio é insuportável, e durante o dia, o sol... Mas todos nós temos que resistir", disse o venezuelano José Martín à AFP.