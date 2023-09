Nagorno-Karabakh perde quase toda população armênia após fuga de 100.000 habitantes

Na cidade armênia mais próxima, Goris, centenas de refugiados permanecem na praça com suas malas e aguardam a disponibilidade de um local para dormir.

Garri Hariumian, em ex-soldado de 38 anos, conta que apagou de seu smartphone as fotos de colegas mortos na frente de batalha para evitar problemas com as tropas azerbaijanas durante a saída do país.

Quase 600 pessoas morreram na ofensiva relâmpago com a qual Baku recuperou o controle efetivo do território. Os combates mataram cerca de 200 soldados de cada lado.

A ONU anunciou o envio no fim de semana de uma missão a Nagorno-Karabakh para avaliar as necessidades humanitárias, a primeira delegação da organização a visitar o território em mais de 30 anos.

Nagorno-Karabakh, de maioria armênia e cristã, proclamou a secessão do Azerbaijão, de maioria muçulmana, durante o colapso da União Soviética.

Desde então, os armênios do território, que receberam o apoio de Ierevan, enfrentaram o governo do Azerbaijão, com duas guerras em três décadas: a primeira entre 1988 e 1994 e a segunda no fim de 2020, quando os separatistas perderam boa parte do território.