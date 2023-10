Partido de centro lidera legislativas na Eslováquia (boca de urna)

O partido de centro Eslováquia Progressista, de Michal Simecka, vice-presidente do Parlamento Europeu, venceu, neste sábado (30), as eleições legislativas do país centro-europeu, segundo pesquisas de boca de urna.

O Eslováquia Progressista obteve 23,5% dos votos, segundo consulta realizada pela agência Focus para a TV Markiza. Outra pesquisa, realizada pelo grupo de veículos públicos RTVS, indica que o partido obteve 19,97% dos votos.

Ainda segundo as pesquisas, o partido populista Smer-SD, do ex-primeiro-ministro Robert Fico, ficou em segundo lugar nas eleições, que determinarão a política externa do país e seu apoio à Ucrânia nos próximos anos.