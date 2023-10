Seca perturba a vida dos moradores de Manaus

Não muito longe do ponto turístico onde se encontram as águas pretas do Rio Negro e as barrentas do Solimões, dois dos principais afluentes do Amazonas, um lago desapareceu, deixando exposta uma grande extensão de terra rachada.

Onde estava o Lago do Aleixo resta apenas um pequeno curso d'água, um símbolo da gravidade da seca que afeta o estado do Amazonas e sua capital, Manaus, principal cidade da Amazônia Legal.

Sobre o estreito curso d'água, um homem sem camisa empurra arduamente uma canoa onde leva uma geladeira. A água bate na altura dos joelhos.