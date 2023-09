Tensão persiste no Kosovo uma semana após confrontos mortais

Uma semana depois dos confrontos mortais no Kosovo que provocaram o agravamento da tensão, a possibilidade de reconciliação entre albaneses e sérvios parece muito distante.

A morte de um policial albanês-kosovar no domingo em uma emboscada de um comando paramilitar sérvio e a posterior troca de tiros que matou três sérvios fizeram ressurgir anos de desconfiança e ressentimento neste território de 1,8 milhão de habitantes.

As autoridades do Kosovo e as da Sérvia, que com o apoio de Moscou não reconhecem a independência de sua antiga província, iniciaram uma guerra de narrativas e acusações que afasta ainda mais suas posições no diálogo que Bruxelas tenta mediar.