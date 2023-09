Termina a migração das renas por fiordes, geleiras e montanhas da Noruega

As renas são acompanhadas por pastores da comunidade sami que as seguem de motocicleta, a pé ou de barco. Ante Niillas Gaup, um fazendeiro sami de 37 anos, chama a atenção das renas com um apito, auxiliado por um cão pastor. Isso sinaliza para o rebanho qual caminho seguir.

-"Relógio biológico" -

"Mas se elas não querem caminhar, não caminham, fazem o que querem, quando querem, especialmente dependendo do clima, que é particularmente imprevisível nesta época do ano", explicou Ante.

"Mas o relógio biológico as guia de maneira instintiva na maior parte do tempo", afirmou.

Quando enfrentam obstáculos como subir uma encosta íngreme ou atravessar um fiorde, as renas param e esperam um sinal dos pastores.

Um fazendeiro sami em um pequeno barco a motor agita um sino para mostrar o caminho até a outra margem.