Ator francês Gérard Depardieu nega acusações de estupros e agressões sexuais

O ator francês Gérard Depardieu, investigado desde 2020 por estupro e agressão sexual contra uma atriz, repudiou, neste domingo (1), as acusações contra ele e denunciou um "linchamento" realizado por um "tribunal midiático".

"Não posso mais consentir o que tenho ouvido e lido sobre mim nos últimos meses. Achava que não me importava, mas não. Tudo está me afetando", escreveu o ator, de 74 anos, em carta aberta, publicada no jornal Le Figaro.

O texto, em tom de poema, é a primeira reação do astro do cinema francês desde que vieram à tona 13 novos testemunhos contra ele em abril, publicados pelo veículo investigativo Mediapart.