EUA e ONU condenam assédio judicial a tribunal eleitoral da Guatemala

O governo americano e as Nações Unidas condenaram, neste domingo (1), o cerco judicial ao Tribunal Supremo Eleitoral (TSE), da Guatemala, e disseram que a ação "mina" a transição pacífica do poder no país após as eleições presidenciais.

Na sexta-feira, a Promotoria Especial contra a Impunidade (FECI) da Guatemala fez uma batida na sede do TSE e apreendeu as atas das eleições no dia seguinte.

Em uma cena caótica, policiais e representantes da Promotoria entraram em confronto com juízes do TSE, enquanto confiscavam caixas contendo atas de votação.