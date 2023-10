EUA: líder da linha dura republicana quer destituir presidente da Câmara

O grupo ficou irritado depois que McCarthy chegou a um acordo emergencial com os democratas no sábado à noite para manter o governo operacional por mais 45 dias com o nível de gasto atual.

"Acho que precisamos seguir em frente com uma nova liderança que possa ser confiável", disse Gaetz à CNN, mas sem explicar se o grupo conseguiria realmente destituir o presidente da Câmara, em particular depois que McCarthy recorreu aos democratas para aprovar o projeto bipartidário.

"A única maneira de Kevin McCarthy ser o presidente da Câmara no final da próxima semana é se os democratas o resgatarem", disse Gaetz. "Agora, eles provavelmente farão isso".

Além do apoio democrata, os republicanos leais a McCarthy trabalharão para evitar a destituição.

O republicano Mike Lawler afirmou ao programa "This Week" do canal ABC: "A única coisa responsável a fazer era manter o governo aberto e financiado enquanto completamos nosso trabalho".

Se o Congresso não conseguisse manter o governo aberto, a paralisação teria começado pouco depois da meia-noite (1H00 de Brasília), o que atrasaria os pagamentos de salários de milhões de funcionários federais e militares.