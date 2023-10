Incêndio em boate deixa 13 mortos no sudeste da Espanha

Diego Seral, porta-voz da Polícia Nacional em Múrcia, declarou à imprensa local que o ponto crítico onde o incêndio teria começado fica no primeiro andar da boate e que seis vítimas localizadas estavam nesta área.

- Três dias de luto -

Fotos divulgadas pelos serviços de emergência mostram os bombeiros lutando contra as chamas e a fumaça espessa que saía do teto da boate.

"Os bombeiros continuam trabalhando para determinar o número de desaparecidos", afirmaram os serviços de emergência, que estabeleceram uma área de informação para os familiares.

O primeiro-ministro da Espanha, o socialista Pedro Sánchez, expressou na rede X o "carinho e solidariedade com as vítimas e parentes do trágico incêndio".