Incêndio em boate deixa sete mortos no sudeste da Espanha

Sete pessoas morreram neste domingo (1) em um incêndio em uma boate na cidade espanhola de Múrcia e quatro ficaram feridas, informaram as autoridades locais.

"Os serviços de emergência aumentam para sete o número de falecidos no incêndio", anunciou a prefeitura da cidade do sudeste da Espanha na rede X (antes Twitter). Os trabalhos de resgate prosseguem no local.

O primeiro balanço divulgado pelo governo citava seis vítimas fatais.