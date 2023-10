Partido populista contrário à ajuda para Ucrânia vence eleições na Eslováquia

"Talvez ele não integre o gabinete. Poderia ser o presidente do Parlamento, já exerceu o cargo no passado e fez um bom trabalho", comentou.

Os dois partidos estabeleceram uma aliança no passado com o nacionalista Partido Nacional Eslovaco (SNS), que conseguiu 10 cadeira no Parlamento, para alcançar a maioria de 79 legisladores.

Fico já formou governo duas vezes com o SNS, que também é contrário à ajuda para a Ucrânia.

A Eslováquia é uma das principais contribuintes na ajuda para a Ucrânia, levando em consideração o PIB do país.

O ministro eslovaco da Defesa, Martin Sklenar, visitou Kiev antes da eleição. No dia da votação, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky agradeceu o apoio da Eslováquia.