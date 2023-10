Regiões russas atacadas por drones cranianos

Várias regiões russas foram atacadas neste domingo (1) por drones e obuses ucranianos, que deixaram três feridos, anunciaram as autoridades locais.

Desde que a Ucrânia iniciou a contraofensiva em junho, as autoridades russas acusam Kiev de executar ataques quase diários com drones e obuses contra alvos civis.

"Na manhã de domingo, as forças ucranianas atacaram com obuses o bairro do mercado central de Chebekino", anunciou Viatcheslav Gladkov, governador da região de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia.