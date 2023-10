Turquia bombardeia 'alvos' do PKK no Iraque

O ministério informou, ainda, que "20 alvos usados por terroristas" foram destruídos.

Os bombardeios ocorrem depois de um atentado suicida reivindicado pelo PKK contra a sede da polícia na capital turca, Ancara. O ataque deixou dois feridos.

A presidência da região autônoma do Curdistão iraquiano, que mantém relações estreitas com as autoridades turcas, condenou o "atentado terrorista" de Ancara, afirmando que "o terrorismo e a violência representam uma grave ameaça para paz e a estabilidade regionais".

O Ministério das Relações Exteriores iraquiano também condenou a "explosão terrorista".

O exército turco costuma realizar operações militares terrestres e aéreas contra combatentes do PKK e suas posições do norte do Iraque.