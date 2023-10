Turquia bombardeia posições do PKK no Iraque após atentado em Ancara

A sede da Polícia atacada fica dentro do recinto do Ministério do Interior, em uma área que abriga outros prédios do governo e o Parlamento.

A explosão, ocorrida às 09h30 (03h30 de Brasília), foi ouvida em um raio de vários quilômetros e feriu dois policiais, que não correm risco de vida, segundo o ministério.

Um vídeo gravado por uma câmera de segurança mostra um veículo cinza parando lentamente em frente à sede da Polícia. Um dos agressores desce do carro e avança, com uma arma na mão, antes de detonar os explosivos que levava consigo em frente à guarita do policial de guarda.

Um segundo homem sai do veículo, mas desaparece das imagens, engolido pela fumaça e pela poeira gerados pela explosão. Depois, é morto pela polícia.

O ministro do Interior pediu que a imprensa pare de divulgar as imagens do atentado nas redes sociais.