Um milhão de pessoas protestam contra o governo na capital da Polônia

Os manifestantes se reuniram no centro de Varsóvia, muitos deles com bandeiras da União Europeia e da Polônia.

O protesto terminou com um discurso de Tusk, que lidera o bloco centrista Coalizão Cívica.

"Nós, aqui, somos a Polônia", disse. "Estamos aqui para vencer".

"A Polônia merece algo melhor, a Polônia merece o melhor", acrescentou Tusk.

Os manifestantes de todo o país se reuniram na capital para protestar contra o governo populista-nacionalista do partido Lei e Justiça (PiS).

Apesar dos conflitos com a UE e das denúncias dentro do país, o PiS continua com uma boa vantagem nas pesquisas, com quase 35% das intenções de voto, segundo o instituto IBRiS.