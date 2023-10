Chanceleres da UE celebram reunião 'histórica' de apoio em Kiev

- Apoio a longo prazo -

Os 27 membros da UE permaneceram em grande parte unidos no apoio à Ucrânia, com 11 série de sanções à Rússia e gastos de bilhões de euros para enviar armas a Kiev.

Porém, o temor de fissuras no bloco aumenta com a preocupação do apoio reforçado dos Estados Unidos, principal suporte de Kiev.

A Hungria, principal aliada da Rússia na UE, pode se unir à Eslováquia depois que o populista Robert Fico, que é contrário à continuidade do apoio à Ucrânia, venceu as eleições no fim de semana.

Também foram registradas tensões entre Kiev e alguns de seus principais apoiadores no leste da Europa, em particular a Polônia, devido à chegada de cereais ucranianos a seus mercados.

"A fadiga do apoio completamente absurdo ao regime de Kiev aumentará em vários países", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, nesta segunda-feira.