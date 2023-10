Empresa francesa apresenta máquina para reciclar fibras sintéticas e reduzir desperdício

A empresa francesa Carbios apresentou, nesta segunda-feira (2), uma máquina de preparação de fibras de poliéster com o objetivo de desenvolver a reciclagem industrial de resíduos têxteis, como os que se acumulam no deserto do Atacama, no Chile.

"Existe um mercado sendo criado para desenvolver a reciclagem industrial de resíduos têxteis", disse à AFP o diretor-geral desta empresa, Emmanuel Ladent.

"Não podemos mais permitir que aterros sanitários à céu aberto acumulem roupas usadas procedentes de países industrializados, como o deserto do Atacama, na América do Sul", acrescentou o dirigente, na apresentação em Clermont-Ferrand, na região central da França.