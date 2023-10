EUA recomenda pílulas para prevenção de IST

Outra possível explicação do aumento está na recomendação para as pessoas que tomam PrEP se submeterem a exames de saúde a cada três meses, o que provavelmente aumenta a quantidade de infecções identificadas. Também existe o fato epidemiológico básico de que quanto maior for o número de pessoas infectadas, mais elas podem infectar.

Os pesquisadores indicaram que a doxiPEP foi eficaz em três dos quatro ensaios.

"O que descobrimos foi que houve uma redução de cerca de dois terços nas infecções sexualmente transmissíveis a cada três meses", disse à AFP Annie Luetkemeyer, codiretora de um ensaio nos Estados Unidos.

Essa médica e cientista da Universidade da Califórnia, em São Francisco, recrutou cerca de 500 pessoas da cidade e de Seattle, entre comunidades de homens que fazem sexo com homens e mulheres transexuais. A eficácia do medicamento foi maior contra clamídia e sífilis, que foram reduzidas em aproximadamente 80%. No caso da gonorreia, foi de aproximadamente 55%. Houve poucos efeitos colaterais.

A ampliação do acesso à doxiciclina levantou temores sobre a possibilidade de causar resistência aos antibióticos - particularmente na gonorreia, que está em rápida mutação.

Mas as pesquisas não encontraram motivo para esta preocupação.