Incidentes em Nagorno-Karabakh deixam um morto e dois feridos armênios

"Não houve vítimas. O comando da força de paz russa, com representantes da parte azeri e de Karabakh, está investigando", acrescentou.

A Rússia, aliada histórica da Armênia, apadrinhou um acordo de cessar-fogo entre o Azerbaijão e a Armênia em 2020, que previa o envio de soldados de paz. Mas essas forças não impediram a ofensiva relâmpago lançada por Baku em 19 e 20 de setembro no enclave.

Nagorno-Karabakh, de maioria armênia e cristã, se separou do Azerbaijão, de maioria muçulmana, durante a desintegração da União Soviética.

Desde então, os armênios do território, que receberam o apoio de Yerevan, enfrentaram o governo do Azerbaijão, com duas guerra: a primeira entre 1988 e 1994 e a segunda no fim de 2020, quando os separatistas perderam boa parte do território.

A ofensiva relâmpago com a qual Baku recuperou o controle efetivo do território deixou quase 600 mortos. Os combates mataram cerca de 200 soldados de cada lado.

- Silêncio na capital -

Na ocasião, mais de 120 mil habitantes se viram forçados a abandonar o enclave e fugir para a Armênia, por temerem represálias por parte das forças azeris.