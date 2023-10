Katalin Kariko e Drew Weissman, os pioneiros do RNA mensageiro que levaram o Nobel

A persistência da bioquímica húngara Katalin Karikó e do médico americano Drew Weissman na pesquisa do RNA mensageiro celular rendeu muitos sacrifícios e alguns contratempos, reconhecidos nesta segunda-feira (2) com o Prêmio Nobel de Medicina pelo desenvolvimento de vacinas contra a covid-19.

A cientista húngara Karikó, de 68 anos, passou grande parte da década de 1990 redigindo pedidos de subsídios para financiar a sua pesquisa sobre o "ácido ribonucleico mensageiro", moléculas genéticas que informam às células quais proteínas devem produzir, essenciais para manter os nossos corpos vivos e saudáveis.

Ela acreditava que o RNA mensageiro era a chave para tratar doenças nas quais ter mais proteína do tipo certo pode ajudar, por exemplo, a reparar tecidos cerebrais após um acidente vascular cerebral (AVC). Mas a Universidade da Pensilvânia, onde Karikó estava prestes a obter o cargo de professora titular, decidiu frear suas atividades depois que vários subsídios foram rejeitados.