Líderes armênios de Nagorno-Karabakh prometem ficar até fim das operações

Os líderes separatistas armênios de Nagorno-Karabakh, que anunciaram a rendição após uma ofensiva relâmpago do Azerbaijão, prometeram nesta segunda-feira (2) que permanecerão no território até a conclusão das operações de ajuda às vítima, e o governo da Armênia acusou as tropas de Baku de abrirem fogo perto da fronteira.

A ofensiva vitoriosa lançada pelo Azerbaijão nos dias 19 e 20 de setembro neste território habitado, principalmente, por armênios, deixou quase de 600 mortos.

O presidente Samvel Shahramanián "permanecerá em Stepanakert ao lado de um grupo de funcionários de alto escalão até o fim das operações de busca dos mortos e das pessoas desaparecidas nas operações militares", assim como da assistência após a explosão de um depósito de combustíveis, anunciou uma autoridade da república autoproclamada.