Manifestantes bloqueiam estradas da Guatemala para exigir fim da perseguição eleitoral

Grupos de manifestantes bloquearam, nesta segunda-feira (2), trechos de rodovias na Guatemala para exigir a renúncia da procuradora-geral acusada de tramar um suposto golpe de Estado para impedir que o presidente eleito, o social-democrata Bernardo Arévalo, assuma o cargo.

Os manifestantes, em sua maioria indígenas e agricultores, mantêm bloqueados ao menos 17 trechos de importantes rodovias do país como a Interamericana, assim como as que levam à fronteira com o México, El Salvador e Honduras, segundo o órgão estatal Direção Geral de Proteção e Segurança Rodoviária.

As operações de busca na sede do tribunal eleitoral para confiscar as atas das últimas eleições, o pedido para retirar os foros dos juízes desse organismo e a tentativa de suspender o partido de Arévalo, o Semilla (Semente), provocaram preocupação e rejeição na comunidade internacional.