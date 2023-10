Ministro britânico das Relações Exteriores anuncia visita às Malvinas

"Acredito no direito das pessoas à autodeterminação. O povo das ilhas deixou clara sua posição, e precisamos de que continue um governo conservador para assegurar que eles e outros em todo o mundo estejam protegidos", acrescentou o político conservador.

"E, apenas para enfatizar esse ponto, vou aproveitar a oportunidade para visitar as Falklands, porque acredito que é meu trabalho deixar absolutamente claro que se pode confiar em um governo conservador para cuidar dos melhores interesses deste país e daqueles outros em todo o mundo que dependem do bom governo britânico, incluindo, claro, o maravilhoso e corajoso povo da Ucrânia que atualmente se defende da agressão russa", explicou Cleverly, no seu discurso.

A eventual visita de Cleverly, que poderá aumentar as tensões com a Argentina, seria a primeira de um membro do governo britânico desde 2016, quando o então secretário da Defesa, Michael Fallon, viajou para as Malvinas.

A última visita de um chanceler britânico às Malvinas ocorreu em 2014, quando o então ministro, também do Partido Conservador, Hugo Swire, foi ao território, provocando a irritação das autoridades argentinas.

Localizado a 400 quilômetros da costa argentina e a quase 13 mil quilômetros do Reino Unido, esse arquipélago do Atlântico Sul foi palco de uma guerra de 74 dias, em 1982, que deixou 649 argentinos e 255 britânicos mortos.

Em 2013, no referendo realizado em um território de apenas 2.000 habitantes, 99,8% dos eleitores votaram pela permanência sob controle britânico. A Argentina defende que as ilhas, herdadas da coroa espanhola após sua independência, foram ocupadas pelas tropas britânicas em 1833.