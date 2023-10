Mulheres iranianas e a colheita de uva na França, um símbolo da 'luta' contra Teerã

Sem a obrigação de usar o véu, um grupo de mulheres iranianas na França continua sua revolta contra Teerã nas colheitas de uva, com um objetivo em mente: "Lutamos com nossas mãos para manter vivo nosso vinho".

No sudoeste da França, Marjan Jangjoo e outras compatriotas colhem cachos de syrah - uma casta de uva emblemática do Vale do Ródano (sudeste) que, reza a lenda, foi trazida da Pérsia pelos cruzados.

"Não paramos, continuamos lutando. A luta contra os mulás, contra a república islâmica, continua de outro jeito aqui", disse a treinadora de esportes, Jagjoo, de 32 anos.