Nobel de Medicina para os pioneiros das vacinas RNA mensageiro

Pääbo, filho de um bioquímico também premiado com o Nobel, trabalhou no sequenciamento do genoma dos neandertais e descobriu que compartilhamos parte de nossos genes com este hominídeo extinto.

Ao longo da história, o prêmio de Medicina reconheceu grandes descobertas como o raio X, a penicilina, a insulina ou o DNA.

Mas o Nobel também premiou a lobotomia e o insecticida DDT, que caíram em desgraça.

- Temporada Nobel -

A temporada do Nobel continuará na terça-feira com o prêmio de Física e na quarta-feira com a categoria Química.

Na quinta-feira será anunciado o vencedor do prêmio de Literatura e entre os nomes apontados como favoritos estão a escritora russa dissidente Liudmila Ulítskaya, o escritor vanguardista chinês Can Xue e o ameaçado autor britânico Salman Rushdie.