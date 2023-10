Oposição venezuelana rejeita uso de sistema automatizado do Estado em suas primárias

A oposição havia descartado em junho contar com o apoio do CNE após a renúncia coletiva da diretoria anterior do órgão, o que foi denunciado na época como "uma manobra" contra suas votações internas.

O apoio do órgão eleitoral foi reconsiderado após a nomeação em agosto de novas autoridades, lideradas pelo ex-controlador Elvis Amoroso, que propôs na última quinta-feira oferecer apoio técnico e realizar as eleições em 19 de novembro.

Após consultas entre candidatos e partidos políticos, a Comissão Nacional de Primárias recusou a oferta.

No entanto, solicitou apoio ao CNE para dispor de "centros de votação oficiais", facilitar a comunicação com todos os órgãos de segurança e ordem pública, ajudar no transporte de material eleitoral e nos trâmites necessários para a entrada de imprensa estrangeira e observadores internacionais.

Por sua vez, o CNE indicou que "tem a competência exclusiva de organizar eleições, fornecendo apoio técnico e logístico" às organizações que o solicitem.

"O Conselho Nacional Eleitoral reafirma sua disposição de fornecer apoio técnico automatizado à Comissão Nacional de Primárias, conforme proposto em 28 de setembro por nossa instituição em resposta ao pedido do cidadão Jesús María Casal", afirmou o órgão eleitoral em um comunicado divulgado pela televisão estatal.