Republicano de extrema direita quer derrubar presidente da Câmara dos Representantes dos EUA

O legislador republicano de extrema direita Matt Gaetz apresentou, nesta segunda-feira (2), uma moção para destituir seu correligionário Kevin McCarthy do cargo de presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, reavivando uma batalha dentro do partido entre os conservadores tradicionais e os apoiadores do ex-presidente Donald Trump.

Gaetz, representante pela Flórida, apresentou sua proposta no plenário, "declarando vago o cargo de presidente da Câmara dos Representantes".

A moção, que requer o apoio da maioria para ser aprovada, não será votada imediatamente.