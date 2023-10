Segurança domina debate entre candidatos à presidência no Equador

González, candidata do ex-presidente de esquerda Rafael Correa (2007-2017), afirmou que aplicará a "linha dura" contra os criminosos que "espalham o terror" no Equador, país localizado entre a Colômbia e o Peru, os maiores produtores de cocaína do planeta.

"Vou militarizar as prisões, as alfândegas, os portos para retomar o controle do país", disse a candidata.

Ela acrescentou que parte de seu trabalho na Educação será proporcionar segurança às escolas, com "câmeras de segurança, policiais equipados e patrulhas".

Em Durán, uma das cidades mais violentas do país, o ministério da Educação teve que suspender temporariamente -durante setembro- as aulas presenciais em 12 escolas devido ao aumento da criminalidade.

O ex-deputado Noboa, filho de um dos homens mais ricos do Equador, destacou a necessidade de militarizar as fronteiras e criar prisões em embarcações para isolar os detentos mais violentos.

Desde fevereiro de 2021, as penitenciárias equatorianas registraram diversos episódios de massacres que deixaram mais de 430 presos mortos, dezenas deles esquartejados e incinerados.